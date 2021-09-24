«Выстрел в собственную ногу». Зачем Литва призывает отказываться от китайских смартфонов

Литовское министерство обороны призвало жителей республики не покупать смартфоны китайской фирмы Xiaomi и избавиться от тех, которые уже имеются на руках из-за якобы «встроенных» механизмов цензуры. В Пекине этот шаг расценили как «выстрел в собственную ногу», передает издание The Global Times.

Антикитайская риторика литовских властей нацелена на то, чтобы добиться расположения Соединенных Штатов и заручиться их поддержкой в части национальной безопасности, пишет издание.

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«Такая маленькая страна [Литва] осмеливается противостоять крупной державе [Китаю], что может считаться „трюком" литовского правительства, направленным на создание имиджа „хранителя демократии и настоящего героя", который может помочь ему заручится большей поддержкой со стороны общества и укрепить собственный режим», – сказал научный сотрудник по европейским исследованиям Китайской академии общественных наук Лю Цзокуй.

В августе стало известно, что с апреля по июнь европейцы купили 12,7 млн смартфонов фирмы Xiaomi, а компания впервые стала лидером на рынке продаж.

Выходка литовского правительства, отмечают журналисты, может побудить китайского производителя подать жалобу в Евросоюз с требованием разобраться в законности обвинений, что чревато для Вильнюса очередным скандалом.

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В The Global Times полагают, что Литва вряд ли откажется от антикитайской политики.

«В рамках своей политики против Китая новый шаг Литвы — это политизация экономических и торговых обменов, что очевидно нанесет ущерб ее собственным национальным интересам», – сказал Цзокуй в беседе с GT.

В Поднебесной допустили, что дальнейшие провокации могут привести к разрыву дипломатических отношений между странами.

Минобороны Литвы заявило, что телефоны Xiaomi якобы подвергают цензуре фразы «Свободу Тибету», «Да здравствует тайваньский сецессионизм» или «Движение за демократию». Но китайский производитель отверг это обвинение, заявив, что не ограничивает «любое личное использование» смартфонов своими покупателями.