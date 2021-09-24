Глава СК Бастрыкин призвал ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах

Ограничить демонстрацию сцен особой жестокости на федеральных телеканалах предложили в России.

Инициатива поступила от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он предложил во время интервью ТАСС ввести ограничение на показ сцен насилия, жестокости и проявлений безнравственности на общедоступных федеральных каналах. Также Бастрыкин считает, что следует исключить ток- и реалити-шоу, так как они десоциализируют молодежь.

Глава СК РФ напомнил, что связь между подобными программами и возникновением агрессии давно доказана. Кроме того, молодые люди часто уходят с головой в социальные сети и игры на компьютере, забывая о реальной жизни. По мнению Бастрыкина, это приводит к тому, что подростки не всегда могут отличить, что плохо, а что хорошо.