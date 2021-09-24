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Глава СК Бастрыкин призвал ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах

Глава СК Бастрыкин призвал ограничить показ жестоких сцен на федеральных каналах

Ограничить демонстрацию сцен особой жестокости на федеральных телеканалах предложили в России.

Инициатива поступила от главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он предложил во время интервью ТАСС ввести ограничение на показ сцен насилия, жестокости и проявлений безнравственности на общедоступных федеральных каналах. Также Бастрыкин считает, что следует исключить ток- и реалити-шоу, так как они десоциализируют молодежь.

Глава СК РФ напомнил, что связь между подобными программами и возникновением агрессии давно доказана. Кроме того, молодые люди часто уходят с головой в социальные сети и игры на компьютере, забывая о реальной жизни. По мнению Бастрыкина, это приводит к тому, что подростки не всегда могут отличить, что плохо, а что хорошо.