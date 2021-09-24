«Рекордсмен по придурству». Понасенков разыграл осужденного расчленителя Соколова

Историк и режиссер Евгений Понасенков усомнился в умственных способностях осужденного «историка-расчленителя» Олега Соколова. По словам известного ученого, он «разыграл» преступника, вступив с ним в переписку от лица Анны Вадимовны Стрельниковой – выдуманной сотрудницы Института мозга человека им. Н. П. Бехтеревой.

Несуществующий доктор наук заверила Соколова, что Евгений Понасенков «обладает научными методиками воздействия на действия человека на расстоянии». Бывший преподаватель не заметил подвоха и принялся дискуссировать со Стрельниковой, а после даже представил ее заявления в суде, как доказательство причастности Понасенкова к убийству аспирантки Анастасии Ещенко.

При этом ранее режиссер уже общался с Олегом Соколовым от лица очередного выдуманного свидетеля – Жанны Рузавиной.

«Все же Соколов — рекордсмен по придурству. Он поверил в мой новый розыгрыш и официально орал про это в суде на апелляции! Я выдумал некоего "нейролога" Анну Вадимовну Стрельникову, большого ученого. <…> На смену знойной женщине, Жанне Рузавиной, пришла большой ученый — Анна Стрельникова. Женщины меняются, только плешивый и агрессивный придурок остается прежним. И как в СПбГУ держали на работе того, кто может поверить в подобную ахинею, кто настолько не умеет работать с источниками, что два раза не узнал мой стиль», — удивился Понасенков.

instagram.com / @evgenii_ponasenkov

На последнем заседании Олег Соколов зачитал выдержки из личного дневника убитой им Анастасии Ещенко. Если верить показаниям преступника, его отношения с сожительницей якобы «испортил» именно Евгений Понасенков.

Справка «Политики Сегодня»

В ноябре 2019 года тонущего Соколова вытащили из реки Мойки в Санкт-Петербурге. При осмотре у него нашли травматический пистолет, а в рюкзаке — части тела уроженки Краснодарского края Анастасии Ещенко, с которой Соколов сожительствовал.

Следствие выяснило, что историк несколько раз выстрелил в девушку, спрятал труп в одной из комнат своей квартиры и принимал гостей. После этого он попытался скрыть следы преступления, сбросив останки в воду.