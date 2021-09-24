Расследование дела о крушении MH17 гражданских авиалиний Малайзии не может считаться объективным, если в нем не задействована Россия, уверен юрист-международник Герт-Ян Кнопс.

Совместная следственная группа совершает ошибку, не допуская представителей Москвы к материалам дела, подчеркнул ведущий юрист Международного уголовного суда. Из-за отсутствия в ССГ российских представителей дознанием фактически занимается только потерпевшая сторона, что наносит серьезный урон по объективности рассмотрения трагедии, подчеркнул Кнопс.

«Для объективности расследования было бы лучше включить Россию в Совместную следственную группу. Однако в расследовании участвовали только потерпевшие государства, что могло повлиять на ход расследования», — приводит неоспоримый довод МУС РИА Новости.

Еще одной ошибкой, которая может повлиять на объективность суда, стало рассмотрение дела в стране, числящейся потерпевшей, добавил Кнопс. Несмотря на то, что прямого запрета на подобные действия в международном уголовном праве не предусмотрено, возможно, было бы разумнее вести следствие и допрашивать фигурантов на территории нейтрального государства, уверен правовед. В качестве примера подобного подхода ведущий юрист МУС привел дело о взрыве самолета в небе над Локерби, Шотландия. Тогда судебное разбирательство бело решено перенести из Великобритании на территорию Нидерландов.

Дело о гибели MH17 постепенно обрастает новыми странностями. После засекреченных Вашингтоном спутниковых снимков с якобы запечатленным запуском ракеты ЗРК «Бук» умер один из свидетелей — эксперт, специализирующийся на работе зенитно-ракетных комплексов, пишет телеканал «360».