Пенсионный фонд России (ПФР) заявил, что введенная с 1 июля выплата для беременных женщин будет перечислена получателям до 25 сентября.

По словам ПФР, пособие предоставляется ждущим ребенка женщинам, которые встали на учет в женской консультации на ранних сроках, не позднее шести недель беременности. Кроме этого, доход в семье россиянки не должен превышать прожиточный минимум в регионе проживания.

«Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. При этом, поскольку 25 сентября выпадает на субботу, в этот раз деньги многим женщинам перечислят уже в пятницу, 24 сентября», — указал фонд в своем сообщении.

Сумма выплаты составляет 50% от установленного в регионе прожиточного минимума. Так, в Бурятии беременная может получить 6649 рублей, а в Еврейской АО — 8705 рублей.