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СК приступил к расследованию гибели альпинистов на Эльбрусе

СК приступил к расследованию гибели альпинистов на Эльбрусе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели пяти альпинистов во время восхождения на Эльбрус.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности, что привело к гибели пяти человек на Эльбрусе. Следственный комитет РФ проводит проверку качества оказанных услуг по подъему и спуску. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Поисково-спасательная операция по нахождению пропавших туристов на Эльбрусе ранее завершилась. Накануне 19 альпинистов подали сигнал о помощи, который поступил с высоты более 5 тыс. метров. Представители спасательных служб проводили поиски в сложных погодных условиях при видимости не превышающей метра и 20-градусном морозе.