Китай против оборонного альянса AUKUS между Великобританией, Австралией и США, так как оно нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Само существование подобного партнерства уже является нарушением договоренностей, заявили в МИД КНР. Именно поэтому Пекин осуждает действия Лондона, Канберры и Вашингтона.

Ранее в МИД КНР делали заявления, что подобный альянс угрожает миру и стабильности в Тихоокеанском регионе. Кроме этого, такой шаг может усилить гонку вооружений и навредить международным усилиям по нераспространению ядерного оружия.

Публицист Николай Стариков отметил, что AUKUS мог быть создан против Китая. Таким образом Запад пытается препятствовать соединению КНР и Тайваня, полагает он.