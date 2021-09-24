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МИД КНР заявил, что оборонный альянс AUKUS нарушает международные договоренности

МИД КНР заявил, что оборонный альянс AUKUS нарушает международные договоренности

Китай против оборонного альянса AUKUS между Великобританией, Австралией и США, так как оно нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Само существование подобного партнерства уже является нарушением договоренностей, заявили в МИД КНР. Именно поэтому Пекин осуждает действия Лондона, Канберры и Вашингтона.

Ранее в МИД КНР делали заявления, что подобный альянс угрожает миру и стабильности в Тихоокеанском регионе. Кроме этого, такой шаг может усилить гонку вооружений и навредить международным усилиям по нераспространению ядерного оружия.

Публицист Николай Стариков отметил, что AUKUS мог быть создан против Китая. Таким образом Запад пытается препятствовать соединению КНР и Тайваня, полагает он.