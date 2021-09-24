Бастрыкин призвал руководство вузов усилить меры безопасности после стрельбы в Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что сотрудники и персонал государственного вуза в Перми не знали, как действовать в таких критических ситуациях.

Он напомнил о произошедшей трагедии в Казани в мае 2021 года, отметив, что тогда администрации всех учебных заведений по стране должны были улучшить систему безопасности, однако этого сделано не было. По словам главы СК, в школах и вузах уже давно было необходимо ввести «тревожные кнопки», видеонаблюдение, электронный допуск, а также рамки-металлоискатели.

«Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях», — констатировал Александр Бастрыкин в беседе с журналистами ТАСС.

Он подчеркнул, что власти страны отдали соответствующее распоряжение, однако ситуация с того времени никак е поменялась. Глава СК призвал руководство школ, вузов и детсадов усилить меры безопасности учащихся и преподавателей.