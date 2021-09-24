Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупнейшего в РФ канала по продаже наркотиков через даркнет

Силовики задержали пятерых человек в четырех регионах России, которые организовали крупный канал по продаже наркотических средств, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Злоумышленники занимались незаконной деятельностью в скрытой сети. Сотрудники ФСБ задержали участников и создателя крупного канала на территории Московской, Ростовской, Астраханской областей и в Краснодарском крае. Незаконную деятельность организатор канала координировал из Турции.

По данным ведомства, силовики установили взаимосвязь задержанных с подмосковной лабораторией, в которой производили по 500 килограммов запрещенных веществ. Правоохранители изъяли у преступников спецоборудование, наркотические вещества и жидкости.

В отношении задержанных завели уголовные дела и заключили их под арест, сообщает телеканал «360». Ведется дальнейшее расследование.