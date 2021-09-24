Полицейские во Франции разоблачили 270 медиков, подделывающих QR-коды

Во Франции обнаружили 36 тысяч фальшивых QR-кодов, которые выдаются человеку после вакцинации. Об этом сообщил канал LCI, ссылаясь на данные Национального объединения трудящихся сферы культуры и коммерции (Cnam).

С августа французские правоохранительные органы провели более 250 обысков. По итогу следственных действий выявили 35,7 тыс. частных лиц, которые могли воспользоваться фальшивым сертификатом.

«Естественно, мы не забываем о презумпции невиновности. Привлеченные к делу граждане-страхователи чаще всего просто связаны с подозреваемыми в мошенничестве медиками. В каждом конкретном случае проводится дополнительная проверка», — заявил директор Cnam Тома Фатом

По французским законам подделка медицинских сертификатов влечет за собой наказание до пяти лет лишения свободы и штраф в 150 тыс.евро, а в случае его использования - три года тюрьмы и 45 тыс. евро штрафа.

Ранее стало известно, что QR-код президента Франции Эммануэля Макрона попал в открытый доступ. В Елисейском дворце назвали это «дисциплинарным проступком» и уточнили, что пропуск будет заблокирован и непригоден к дальнейшему использованию