Печень трески и яйца помогут организму восстановиться после коронавируса

Нутрициолог Ксения Черная рассказала о продуктах, которые помогут организму восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, важно употреблять продукты, где содержится витамин А и омега-3 ненасыщенные жирные кислоты. Они стимулируют восстановление клеток в организме, который перенес опасное заболевание.

Такими веществами богата печень трески, а также яйца, жирная рыба и субпродукты. Кроме того, они содержатся в оливковом, льняном и конопляном маслах, сообщила Черная на своем YouTube-канале.

Кроме того, она посоветовала отказаться от употребления сахара, глютена и молочной продукции. В рацион следует добавить больше зелени, овощей и ягод.

Врач-терапевт Тимур Асанов ранее рассказал, какие специи помогут в борьбе с простудой. Они также помогут укрепить иммунитет и не заразиться, передает телеканал «360».