Месси не тренируется в общей группе перед матчем с «Монпелье»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси на фоне повреждения рискует пропустить матч восьмого тура Лиги 1 против «Монпелье», который пройдет 25 сентября.

По информации издания Le Parisien, нападающий сборной Аргентины еще не тренируется в общей группе. Отмечается, что Месси возобновит занятия с командой в день игры с «Монпелье». По мнению журналистов, вряд ли тренерский штаб станет рисковать аргентинцем перед лигочемпионским матчем с «Манчестер Сити», который состоится 28 сентября.

Месси получил травму левого колена в матче с «Лионом». В среду футболист прошел процедуру МРТ, которая подтвердила травму. Месси уже пропустил игру седьмого тура чемпионата против «Метца», в котором парижане с трудом вырвали победу со счетом 2:1.

Лионель Месси дебютировал за «ПСЖ» в конце августа в матче против «Реймса». Футболист вышел на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.