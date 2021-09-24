Новая Госдума в деле. Как вышло, что прошедшими выборами довольны даже Зюганов и Жириновский

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) спустя четыре дня после выборов озвучила, кто будет заседать в новом составе Госдумы РФ. С первого взгляда результаты сложно назвать неожиданными. И все же «сюрпризов» немало.

Парламентское большинство, как и предполагалось, у «Единой России» — 324 кресла (49,82%). 57 мест заняли кандидаты от КПРФ (18,94%), либерал-демократы взяли 21 место (7,51%). Справедливороссы, которые с недавнего времени еще и «За правду», получили 27 мандатов (7,47%). Из нового — 13 депутатов от вроде бы либеральных «Новых людей» (5,33%), развернувших активную предвыборную кампанию, рассчитанную на молодежь. Также в нижней палате парламента будет заседать по одному депутату от «Родины», «Партии роста» и «Гражданской платформы».

Парламентской работой займутся и пять самовыдвиженцев, самые известные из которых — актер Дмитрий Певцов и интеллектуал Анатолий Вассерман. Последний за полгода до выборов намеревался в случае победы исправить ошибки в отечественной системе образования и войти в состав профильного комитета ГД, но начал депутатскую карьеру со спорной инициативы по легализации оружия и обучению школьников стрельбе после трагедии в Перми.

Впрочем, на этих выборах далеко не все получилось так, как планировалось. По крайней мере, в этом убеждают ведущие эксперты.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Ожидания и реальность

Примечательно, что прогнозы у влиятельных российских социологов были приблизительно одинаковые.

Так, по данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), к августу текущего года рейтинг «Единой России» составлял 27%, но взять на выборах партия должна была аж 51% (даже без учета одномандатных округов), утверждали социологи. КПРФ в ФОМ приписывали рейтинг в 11% и чуть более 20% голосов на выборах. По аналогичным расчетам у ЛДПР должен был быть результат в 16,9%, а у «эсеров» — 11,1%. Утверждалось, что пятипроцентный барьер преодолеют только четыре партии.

Чуть менее, но все же комплиментарные «ЕР» прогнозы давали ученые из Центра политической конъюнктуры (ЦПК), возглавляемого политологом и бывшим заместителем секретаря генсовета «Единой России» Алексеем Чеснаковым. По их данным, итоги выборов превзошли все ожидания: вместо прогнозируемых 41–43% голосов партия набрала 49,82% голосов и увеличила число мандатов, полученных по федеральному округу. А вот КПРФ должны были получить на 10 мандатов больше: 67 по прогнозам против 57 по итогам.

Но сильнее всего политологов ЦПК удивили не просевшие результаты коммунистов даже после провокационных призывов организаторов «Умного голосования», а неутешительные итоги выборов для ЛДПР (по прогнозам 13-15%, по итогу вдвое меньше — лишь 7,55%) и попадание «Новых людей» в ГД.

«Непрогнозируемым стал результат "Новых людей", которые, согласно последним данным ФОМ, не должны были набирать более 3% голосов от числа всех избирателей, и, по нашим оценкам, не более 4% голосов от числа непосредственных участников выборов», — сказано в исследовании ЦПК.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Причины и последствия

Увы, общественные науки пока не смогли объяснить катастрофические для ЛДПР результаты выборов хоть сколь-нибудь объективными причинами. Упоминается абстрактный «структурный кризис» в партии, но каким образом он повлиял на электоральные настроения — неизвестно.

Владимир Жириновский на следующий день после выборов предположил, что голоса были потеряны из-за того, что партия не согласилась поддержать «антипрививочные настроения» ради здоровья граждан. Уже 24 сентября бессменный лидер либерал-демократов ругал конкурентов, обещающих «новый социализм» (судя по всему, речь идет о КПРФ и «СР — За правду»), напоминая об очередях за «сигаретами, мылом и приличной обувью» в СССР.

Взявшую большинство «Единую Россию» критика Жириновского удивительным образом не коснулась. Самые громкие оппозиционные выступления политика, по всей видимости, остались в прошлом.

Тем временем Геннадий Зюганов «очень порадовался результатам» коммунистов, увеличивших представительство в Госдуме и региональных парламентах. И все же он заявляет о «такой мухлевке, что трудно передать словами» на выборах — в этом коммунисты винят трехдневное и электронное голосование. Однако «моральную победу» в партии считают своей.

Таким образом, КПРФ снова усидели на двух стульях: хоть парламентская, но все еще оппозиция, критикующая ход голосования, при этом удовлетворенная результатами хоть «нечестных», но выборов («Мы знаем, что выборы не были честными», — заявил первый зампред ЦК Иван Мельников).

«Новые люди» будто бы заранее были готовы к тому, что их победе в один голос будут удивляться буквально все — от политологов до журналистов. Свой успех они связывают не с привлекательными кадрами или либеральной программой, склоняющейся к умеренному регионализму и сокращению госструктур, а... с большим количеством штабов, развернутых по всей России.

«Многие не верили, что такое возможно. Но это потому, что они не знают вас и всю нашу команду. За полтора года мы проделали огромную работу. Открыли более 600 штабов по всей стране, рассказали всей России о новых людях», — заявили в пресс-службе «Новых людей» 21 сентября.

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Фракцию в Госдуме новички уже сформировали. Как и предполагалось, помимо прочих в нее вошел сам основатель партии Алексей Нечаев, которому придется отказаться от доли в компании Faberlic, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева и бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев.

«СР — За правду» тоже определились с парламентским составом: из известных — лидер «эсеров» Сергей Миронов, актриса Елена Драпеко, писатель Захар Прилепин и экономист Михаил Делягин.

В общем, результаты выборов могут «очень порадовать» не только Зюганова, чья партия в этом созыве взяла 57 мандатов, а в прошлом — 42. У «СР — За правду» депутатских кресел тоже прибавилось: с 23 в 2016 году до 27. У ЛДПР количество мест уменьшилось почти вдвое, но Жириновский возмущен разве что возрождением левой мысли в парламенте и очередями за новым «айфоном». У «Единой России» было 343 мандата, а стало 324 — в рамках парламентского большинства потери едва ли ощутимые.

А к вялым жалобам коммунистов на электронное голосование обращены слова главы Общественного штаба и именитого либерала Алексея Венедиктова: следов вбросов и взлома ДЭГ в Москве не найдено, голоса были расшифрованы правильно. Глава ЦИК Элла Памфилова подтверждает: вмешательства не было, а к следующим федеральным выборам голосовать в онлайне сможет вся Россия.

Выборы, безусловно, прошли хорошо.