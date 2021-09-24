Правительство Афганистана выразило желание посетить Москву с визитом

Правительство Афганистана надеется развивать диалог с Россией на высоком уровне и посетить Москву с визитом. Об этом заявил замминистра культуры и информации Забиулла Муджахид.

Представитель временного Правительства Афганистана признался, что ждет приглашения для визита в российскую столицу. По его словам, со стороны Кабула нет никаких проблем. Афганская сторона просит о высоком уровне диалога с властями России, подчеркнул Муджахид.

«РФ является важным для нас соседом, и, даст бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой», — сказал замминистра культуры РИА Новости.

В августе представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) вошли в Кабул и заявили об окончании войны в стране. Военные США покинули афганскую столицу, а Мохаммад Хасан Ахунд возглавил состав временного правительства.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации