Главы МИД России и Японии обсудили вопросы заключения мирного договора

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Японии Тосимицу Мотэги во время прошедших в Нью-Йорке переговоров договорились развивать двусторонние отношения.

Дипломаты прибыли в США для участия в Генассамблее ООН. Там же стороны провели переговоры, на которых обсудили двусторонние отношения. Встреча длилась около 30 минут. О деталях беседы рассказал на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

«Обсудили вопросы заключения мирного договора, совместной экономической деятельности на четырех северных островах, обменов и бизнеса на четырех северных островах, гуманитарных обменов, экономики, обеспечения безопасности и другие вопросы двусторонних отношений и международной ситуации», — сообщил он.

В результате Лавров и Мотэги пришли к совместному выводу о необходимости развивать отношения России и Японии, используя различные возможности. В последний раз министры лично беседовали один год и семь месяцев назад. Устроить встречу не удавалось из-за пандемии коронавируса.