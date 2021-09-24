Спортивный директор «Вольфсбурга» заявил об отсутствии интереса «Спартака» к Мбабу

Руководство немецкого клуба «Вольфсбург» прокомментировало слухи об интересе к швейцарскому нападающему Кевину Мбабу со стороны московского «Спартака».

Как рассказал спортивный директор Йорг Шмадтке, он знает об интересе к 26-летнему футболисту со стороны многих клубов, но не московского «Спартака», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне немецкого чемпионата и Лиги чемпионов 26-летний Мбабу провел семь матчей, на его счету одна результативная передача. Контракт швейцарского нападающего с «волками» рассчитан до лета 2023 года.

В начале сентября столичный «Спартак» принял решение отдать в аренду в подмосковные «Химки» Резиуана Мирзова. Тренерский штаб красно-белых не мог дать футболисту достаточно игрового времени.