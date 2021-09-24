Роспотребнадзор дал прогноз по заболеваемости коронавирусом в осенний период

Этой осенью в России предполагаемый уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается ниже, чем в прошлом году.

Таким мнением поделился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он отметил, что многое зависит от населения, которое должно прививаться от COVID-19, а также соблюдать все меры профилактики, передает РИА Новости.

«Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом», — сообщил Горелов.

Он напомнил о важности масочного режима, мытье рук и соблюдении дистанции в общественных местах. Так, в азиатских странах это вообще стало привычной нормой после прихода первого вируса SARS, добавил специалист.

Телеканал «360» сообщил, что Центр Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Они направлены на экспертизу, где будет принято решение о государственной регистрации препарата.