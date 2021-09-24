В США приняли оборонный бюджет на 2022 год с ужесточением антироссийских санкций

Американские конгрессмены утвердили ужесточение санкций против России, приняв оборонный бюджет на 2022 год.

В поддержку документа проголосовали 316 человек из Палаты представителей Конгресса США, еще 113 высказались против. Бюджет включает в себя поправки о расширении санкций против суверенного долга России, а также возможность введения персональных ограничений против ряда граждан РФ. Кроме того, в документе отражены новые меры против газопровода «Северный поток — 2».

Оборонный бюджет включает в себя объем 780 млрд долларов. После принятия документа в палате представителей его должны согласовать в Конгрессе США, после чего он попадет на стол для подписи президента Джо Байдена. Когда глава Белого дома согласует документ окончательно, лишь тогда он вступит в законную силу.