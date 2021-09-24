Власти Иннополиса запустят беспилотное такси в экспериментальном режиме

Иннополис может стать первым городом без правовых ограничений в цифровой сфере. Там внедрят экспериментальный режим, позволяющий функционировать полностью беспилотному такси.

С таким заявлением выступил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов. Беспилотное такси было запущено в Иннополисе еще в 2018 году на базе машин компании «Яндекс». Однако все автомобили курируют водители, следящие за ходом испытаний с переднего пассажирского сиденья. За три года работы данной системы беспилотные такси не допустили ни одного ДТП.

«Благодаря совместной работе мэрии Иннополиса и команды проекта беспилотных технологий "Яндекса" трехлетний эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей уже можно считать успешным», — передает слова Шайхутдинова РИА Новости.

А внедрение нового правового режима позволит и вовсе не использовать сопровождающего наблюдателя. По словам вице-премьера Татарстана, результатом станет создание национальной платформы управления беспилотным транспортом. Дальнейшее решение об установлении экспериментального правового режима на территории региона зависит от правительства России.