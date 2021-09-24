Закон «Об олигархах» может привести Зеленского к бегству с Украины

Депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому бегство в Россию.

Это, по его мнению, может произойти из-за принятия закона «Об олигархах». Политик считает, что нормативный акт превращает Украину «в монархию под руководством Владимира Первого».

«Это большая коррупция. СНБО, а по сути — сам Зеленский — будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнется: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую (где расположен офис президента. — Прим. ФАН)», — написал Гончаренко в своем Tеlegram-канале.

По его мнению, закон позволит оказывать влияние на прессу, чтобы те не освещали, как «власть грабит страну». Гончаренко, обратившись к Зеленскому, добавил: «Я хочу вам напомнить одно, что все это на Украине не пройдет и завершится одним — Ростовом».

Украинский парламент принял закон «Об олигархах» по инициативе главы государства. Согласно закону, СНБО будет принимать решение о признании олигархом и вести специальный реестр.