Правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма после отставки

Крымские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего вице-премьера полуострова Евгения Кабанова. Между его отставкой и задержанием прошло пару часов.

Соответствующей информацией во время беседы с РИА Новости поделился источник. Собеседник агентства в силовых структурах ранее заявил, что правоохранители провели обыск в кабинетах отправленных в отставку вице-премьера и министра архитектуры полуострова Михала Храмова.

Государственный совет Крыма и глава региона Сергей Аксенов утвердили 23 сентября отставку Кабанова. Храмов подал в отставку днем ранее.

При этом Кабанову могут вменить превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, коррупцию и мошенничество. Недавно также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели следственную работу с Кабановым и Храмовым.