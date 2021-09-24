Дегтярев пообещал усердно работать на посту губернатора Хабаровского края

Церемония инаугурации губернатора Хабаровского края прошла в краевом музыкальном театре. Победивший на выборах Михаил Дегтярев вступил в должность.

Дегтярев во время инаугурации поклялся уважать и защищать права и свободы человека, а также интересы местных жителей. Он отметил, что главной оценкой для него и стимулом продолжать усердно работать является доверие граждан. Губернатор поблагодарил еще раз всех за поддержку.

Михаил Дегтярев победил на выборах губернатора Хабаровского края, которые прошли в период с 17 по 19 сентября. Он получил 56,77% голосов избирателей. В этот период также проходили выборы депутатов в Госдуму VIII созыва. Глав регионов выбирали еще в восьми субъектах Российской Федерации.