Инициатива Беглова восстановит баланс кадров в сфере здравоохранения Петербурга

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова будет проведена проверка качества оказываемых услуг в больницах города. Инициативу оценил политолог Владимир Соловейчик.

Губернатор поручил комздраву использовать все доступные средства для оптимизации работы медицинских учреждений. По его словам, работа должна быть распределена грамотно.

Беглов подчеркнул, что за текущий год из бюджета было выделено на 30 процентов больше средств для помощи пациентам с COVID-19. Эпидемия коронавирусной инфекции повлекла за собой проблемы в медицинской сфере, поэтому поручение губернатора имеет острую необходимость, считает Соловейчик.

«Естественно, нужно балансировать ситуацию между различными группами пациентов и теми, кто их лечит — врачами и медсестрами в системе здравоохранения, увязывать ситуацию в районных поликлиниках и койко-местами по лечению ковида в больницах», — передают «Невские Новости» со слов политолога.

Для обеспечения необходимой помощи гражданам, страдающим от коронавирусной инфекции, большинство врачей в срочном порядке было переквалифицировано. Из-за этого произошел дефицит кадров в других сферах здравоохранения. Решать возникшие проблемы необходимо комплексно. Для этого нужны как средства бюджета, так и непосредственно участие властей города, заключил Соловейчик.