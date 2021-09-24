Депутат Рады Кива обвинил Зеленского в трусости из-за заявлений в адрес России

Депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Москвы из-за Крыма демонстрируют его трусость.

Президент Украины недавно во время сессии Генассамблеи ООН осудил Россию из-за задержания подозреваемых в атаке на газопровод полуострова. Депутат Рады заявил, что Зеленский обвинил Москву безосновательно. По словам Кивы, глава государства сам осуществляет незаконное преследование оппозиционных политиков Украины, среди которых и Виктор Медведчук.

Украинский депутат в своем Telegram-канале отметил, что глава страны строит «тоталитарный-преступный режим», который грабит Украину. По мнению Кивы, от этой политики украинцы погибают от голода и болезней. Он также напомнил президенту, что были заблокированы каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. По словам парламентария, Зеленский вводит санкции против граждан Украины «без суда и следствия».