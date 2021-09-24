Спасатели продолжили работу на месте падения Ан-26 в Хабаровском крае

Спасатели продолжили работу на месте падения самолета Ан-26, который потерпел крушение в Хабаровском крае.

Соответствующей информацией поделился с ТАСС пресс-центр ГУ МЧС России. Сообщается, 24 сентября на месте крушения воздушного судна будут работать следователи, а спасателям придется оказывать им помощь. Работа была прервана на ночь.

В МЧС отметили, что в данный момент на месте развернули палаточный лагерь. На вертолете Ми-8 туда доставили дополнительное оборудование для жизнеобеспечения, а также необходимый инвентарь и продукты. Спасатели будут весь день готовить вертолетную площадку на месте инцидента. По сведениям МЧС, психологи сейчас работают с родственниками погибших членов экипажа воздушного судна. Ространснадзор недавно начал проверку по факту падения Ан-26 в отношении авиакомпании ЗАО «Летные проверки и системы».