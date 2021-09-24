ЦБ: каждый десятый житель Камчатки проявляет интерес к инвестированию

Жители Камчатского края стали одними из самых активных инвесторов страны, сообщает камчатское отделение Банка России.

По предоставленной информации агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» известно, что 44 жителя на тысячу имеют ненулевые брокерские счета при среднем результате по России в 38 человек. Кроме того, более 14 тысяч являются владельцами фондированных счетов на общую сумму в 12,1 млрд рублей. Всего у жителей края открыто более 30 тысяч брокерских счетов, более 10 тысяч имеют ИИС. Таким образом, статистика указывает на то, что каждый десятый житель Камчатки хоть раз был замечен в инвестировании.

Отмечается, что большинство камчатских инвесторов самостоятельно составляют свой портфель вложений. Лишь менее тысячи брокерских счетов находятся в доверительном управлении.

Граждане России, решившие попробовать себя в инвестициях, с 1 октября текущего года должны будут пройти тест, подтверждающий их знания. В случае неудачи будет необходимо составить заявление, где клиент банка соглашается на принятие всех рисков и последствий.