Дальневосточная авиакомпания получит 45 самолетов до 2025 года

Минпромторг направил единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и ведомствам предложение с условиями поставки и ценам самолетов для авиаперевозчика.

Всего до 2025 года запланирована поставка 45 отечественных самолетов на 57 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Ценовые предложения помимо «Авроры» направлены Минтрансу и Минвостокразвития.

Всего планируется поставить 45 самолетов типа SSJ-100, Ил-114-300, Л-410 и «Байкал» стоимостью порядка 57,14 млрд рублей, отметил по итогам встречи с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым Мантуров.

Кроме того, министры обсудили создание новой площадки для развития производства беспилотной и региональной авиации «Амур» в рамках территории опережающего развития «Комсомольск» в Комсомольске-на-Амуре.