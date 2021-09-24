Суд во Флориде арестовал зампреда правления «Новатэка» за неуплату налогов

Суд в штате Флорида (США) арестовал зампреда правления «Новатэка» Марка Энтони Джитвэя из-за неуплаты налогов на 93 миллионов долларов.

Джитвэй утаивал сведения о своих доходах и скрывал от государства данные об офшорных активах и уклонялся от уплаты налогов. По каждому обвинению зампред может получить тюремный срок от пяти до 20 лет. Также в 2019 году он получил российское гражданство, с 1995 года арестованный проживал и работал в России.

Известно, что имеющий российское гражданство Джитвэй не обращался в дипучреждения РФ за консульской помощью. Он с 2005 по 2016 год был звеном мошеннической цепи, в рамках которой укрыть на офшорных счетах миллионы долларов, утверждают в Минюсте, а также сделал супругу-россиянку бенефициаром, указывает ведомство.