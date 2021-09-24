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Красноярские правоохранители предотвратили атаку на школу

Красноярские правоохранители предотвратили атаку на школу

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который готовил атаку на школу. Полицейские предотвратили нападение на учебное заведение в Красноярском крае.

Соответствующей информацией во время беседы с ТАСС поделился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Других подробностей инцидента он не стал приводить.

Бастрыкин заявил, что в течение последних лет было совершено около десятка атак на учебные заведения в разных российских регионах. Одно из таких нападений произошло 20 сентября. Студент Пермского государственного университета открыл огонь в одном из корпусов вуза. Жертвами этой атаки стали шесть человек, около 40 получили ранения.