Власти Тульской области модернизируют 13 очистных сооружений

Власти Тульской области планируют обновить порядка 13 очистных сооружений региона, сообщил представитель правительства.

Для области подобная проблема в сфере ЖКХ является одной из наиболее актуальных. В связи с этим было проведено совещание министра ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. По окончании было принято решение о перестройке канализационных объектов, передает РИА Новости.

«Региону необходима поддержка из федерального бюджета. Для Тульской области проблема экологической безопасности является критически важной с учетом наследия чернобыльской зоны, естественного старения и убыли населения региона, а также компактным расположением на территории региона крупных металлургических и химических предприятий», — отметил глава города.

За прошедшие годы работы проведены на шести очистных объектах, в которые вложены 350 миллионов рублей бюджета области. В планах реконструкция еще 13. Для половины из них уже составлен проект перестройки, часть ждет экспертизы для определения этапов реализации работ, еще для двух составляется документация.