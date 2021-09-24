Спасатели потушили пожар в общежитии Военного университета в Москве

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в общежитии московского Военного университета.

Информацию об этом сообщили в пресс-службе экстренных служб в интервью ТАСС. В ликвидации пожара были задействовано 120 человек и 29 единиц техники. Возгорание было потушено полностью в 5:54 по московскому времени.

Пожар в общежитии Военного университета начался ночью 24 сентября. Около 100 человек были эвакуированы. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Первоначальная площадь возгорания была 100 квадратных метров, однако позже она увеличилась до одной тысячи квадратных метров.

Пожару был присвоен третий номер сложности. Тушение спасателям осложняли деревянные перекрытия и пустоты в здании. Огнем были охвачены третий этаж и чердак. Кровля общежития начала рушится. Также отмечалось сильное задымление.