Пассажирка с вейпом спровоцировала драку на рейсе Москва-Владивосток

Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажирку самолета, летевшего из Москвы во Владивосток, которая оскорбляла членов экипажа и провоцировала их на драку.

Соответствующей информацией поделились в управлении на транспорте МВД России по ДФО. Жительница Тверской области нарушала общественный порядок в салоне воздушного судна. По информации сотрудников правоохранительных органов, 30-летняя женщина курила электронную сигарету в салоне самолета, оскорбляла членов экипажа и во время движения стояла у дверей пилотов.

Нарушительница отказывалась сесть на свое место и провоцировала драку с экипажем. Женщина этими действиями создавала угрозу безопасности перелета. Правоохранители составили протоколы административных нарушений в ее отношении. Жительница Твери может провести 15 суток под административным арестом.