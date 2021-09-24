Обломки вертолета Ка-27 нашли на склоне горы Острая Камчатского края

Пропавший в Камчатке вертолет Ка-27 совершал учебно-тренировочный полет, когда перестал выходить на связь. Обломки воздушного судна нашли на северном склоне горы Острая.

Экипаж перестал выходить на связь в 5:30 по камчатскому времени (20:30 мск), на борту находилось четыре человека, эту информацию подтвердил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах. Вертолет пропал в окрестностях горы, там же позднее обнаружили его обломки. Активные поиски планировалось начать утром, когда рассветет, в вечерних поисках сотрудники МЧС участия не принимали.

Некоторые СМИ сообщали, что вертолет принадлежит Федеральной службе безопасности. Поиски проводились сотрудниками ФСБ, уточнили в прессе. Сейчас известно, что сотрудники ФСБ стали единственными, кого допустили на место крушения. Информации о пострадавших пока не поступало.