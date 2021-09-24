Кровля горящего общежития Военного университета в Москве начала обрушаться

Обрушение кровли Военного университета в Москве началось из-за пожара. Информацию об этом сообщили в экстренных службах.

Номер сложности пожара увеличен до третьего. Возгорание распространилось на одну тысячу квадратных метров. Инцидент произошел в общежитии по адресу Комсомольский проспект, 20, строение 1 в Москве.

Около 100 человек покинули здание. Согласно имеющимся данным, огнем охвачены комнаты на третьем этаже, чердак и кровля. С окон идет густой черный дым. Началось задымление общежития.

В настоящий момент спасатели пытаются ликвидировать возгорание. Пожар спровоцировал перекрытие транспортного движения в сторону области. Специальной техникой также заняты полосы на основном ходу, сообщили в департаменте транспорта Москвы в Telegram-канале.