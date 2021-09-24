Общежитие Военного университета Минобороны РФ загорелось в Москве

Около 100 человек эвакуированы из общежития Военного университета Минобороны РФ, где произошел пожар.

Отмечается, что огонь охватил кровлю, чердак и комнаты на третьем этаже здания. Пожар произошел на Комсомольском проспекте, 20 в Москве. Площадь возгорания составила 100 кв.м. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожару присвоили второй номер сложности из пяти. На месте работают пожарные службы. Сообщается, что густой черный дым идет с третьего этажа здания и чердака. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, включая сведения о пострадавших.