МЧС: спасательная операция на Эльбрусе завершилась

Поисково-спасательная операция завершилась на горе Эльбрус. Информацию об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

Спасатели проводили работы по поиску пропавшей группы альпинистов, состоящей из 19 человек. Операция завершилась в 2:45 по местному времени. Сообщение о людях, просящих помощи из-за ухудшения метеорологических условий, поступило в МЧС 23 сентября.

Альпинисты находились на горе на высоте 5400 метров. В результате поисковой операции были найдены 17 человек. Пятеро из них погибли. Спасательные работы затрудняла плохая погода, порывы ветра на высоте 5000 метров достигали 40 м/с, видимость не превышала одного метра.

Оставшиеся в живых люди получили сильные обморожения, у некоторых переломы конечностей. Восемь человек находятся в средне-тяжелом состоянии. У подножия Эльбруса сейчас ожидают 12 машин скорой помощи.