МЧС сообщило об увеличении числа погибших альпинистов на Эльбрусе до пяти

Количество погибших альпинистов, ранее запросивших помощь на Эльбрусе, возросло до пяти человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ранее стало известно о троих погибших среди группы альпинистов из 19 человек. Спасатели ведут поиски остальных пропавших. Поисковые работы затрудняются из-за непогоды. Группа альпинистов запросила помощь на высоте более пяти тысяч метров, при этом сейчас на месте происшествия порывы ветра достигают 40 метров в секунду.

Отмечается, что всего в поисковых мероприятиях задействованы более 20 спасателей. Также привлечено семь единиц спецтехники. Как сообщали в Эльбрусском ВПСО МЧС России, над обнаружением пропавших альпинистов работают поисковики из Нальчика.