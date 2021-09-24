Итальянские правоохранители задержали экс-главу Каталонии Пучдемона

Правоохранители провели задержание бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона на острове Сардиния. Соответствующей информацией поделились сотрудники полиции.

Эти сведения также подтвердил адвокат Пучдемона. Его задержали по постановлению испанского Верховного суда. В октябре 2019 года был выдан ордер на арест экс-главы Каталонии. Правительство Испании обвиняет его в подстрекательстве к мятежу и хищениях.

При этом его считают организатором незаконного референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Участники этой акции выступали за выход из состава Испании. В 2019 году в Каталонии состоялись большие акции против приговоров, которые вынесли сепаратистам, принимавшим участие в подготовке референдума.

Бывший глава Каталонии в период с 2017 года скрывается от правосудия Испании в Бельгии. Однако в октябре 2019 Пучдемон сдался местным правоохранителям.