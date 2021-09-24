Глава Марий Эл Евстифеев: доступность дошкольного образования в республике достигнет 100%

По итогам 2021 года в Марий Эл доступность дошкольного образования должна составить 100%, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава региона Александр Евстифеев.

По его словам, в республике уже открыто 15 детских садов. Работы еще по трем учреждениям завершаются, уточнил глава Марий Эл.

«По итогам 2021 года показатель доступности дошкольного образования составит 100%», — заверил президента Евстифеев.

Глава Марий Эл отметил, что пять школ в республике введены в эксплуатацию по нацпроекту «Образование», строительство еще двух школ завершается. До этого «не строили школы» 30 лет, заявил Евстифеев.

Национальный проект «Образование» призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, и направлен на вхождение РФ в десятку ведущих стран по качеству общего образования.