Российского ученого-геофизика Александра Соловьева нашли мертвым в Москве

Советского и российского геофизика Александра Соловьева нашли в Москве мертвым, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Тело Соловьева было найдено на скамейке. Он лежал возле дома на Ленинском проспекте. Ученому было 73 года.

Александр Анатольевич Соловьев — доктор физико-математических наук. Он внесет вклад в развитие решения ряда важных задач о твердой Земле. Является член-корреспондентом РАН с 2000 года, а также автором и соавтором 287 научных работ.

Ранее сообщалось, что умер всемирно известный ученый из Новосибирска Вячеслав Седельников. Он был в ведущим в мире специалистом в области геоботаники и экологии.