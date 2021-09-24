Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет поддержал «Северный поток — 2»

Кандидат на должность канцлера Германии и лидер партии Христианско-демократический союз Армин Лашет сообщил, что трубопровод «Северный поток - 2» необходимо завершить.

Соответствующим мнением он поделился во время предвыборных дебатов. Лашет заявил, что Германии в ближайшие годы будет нужен газ. По словам кандидата в канцлеры ФРГ, «Северный поток — 2» является экономическим проектом.

Лашет также отметил, что ему важно выполнение того, о чем договорились федеральные власти. По его словам, Киев не должен потерпеть убытки после старта работы российского газопровода. Трубопровод будет сразу остановлен, если Москва поставит этот вопрос под сомнение, констатировал он.

Протяженность «Северного потока — 2» составляет больше 1200 километров. Трубопровод пролегает от России до Германии по дну Балтийского моря.