Вертолет Ка-27 перестал выходить на связь в Камчатском крае

Потеряна связь с экипажем вертолета Ка-27 в Камчатском крае.

Экстренные службы сообщили, что экипаж вертолета перестал выходить на связь. Он выполнял учебно-тренировочный полет. Поиски еще не начались, передает ФАН.

По данным СМИ, вертолет может принадлежать ФСБ. Также источники СМИ уточнили, что сотрудники Федеральной службы безопасности сейчас ищут вертолет.

Позже стало известно, что Ка-27 произвел жесткую посадку в районе горы Острой. Об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

«Поступила информация о жесткой посадке вертолета Ка-27 в районе горы Острая на Камчатке. На борту находилось трое человек», — сказал он.

Ранее вертолет санавиации совершил аварийную посадку на гаражный бокс в Ижевске. Он приземлился на территории первой республиканской больницы. По предварительным данным, никто не погиб.