Погребинский оценил возможность возникновения «большого Майдана» на Украине

Обязательных условий, необходимых для того, чтобы на Украине начался очередной Майдан, сейчас нет, хотя в народе растут негативные настроения, которые могут привести к местным протесам.

По мнению главы Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, которое он высказал в интервью радио Sputnik, для организации Майдана необходимо соблюдение ряда обязательных условий, и в первую очередь необходима массированная поддержка извне.

«Он (Майдан) не получится, если нет серьезного финансирования и если атмосфера в стране с высоким уровнем репрессивности, которая может заблокировать организационные вопросы, связанные с необходимостью создания большого эффекта, — объяснил политолог. — Поэтому для меня совершенно очевидно, что никакого большого Майдана не будет».

Однако, добавил Погребинский, это вовсе не означает, что украинские власти уже нынешней осенью не столкнутся с серьезными политическими проблемами.

Например, к местным немногочисленным протестам может привести продолжающийся рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. А если эти протесты будут поддержаны политическими группами, то они могут вылиться в дестабилизацию обстановки в стране, последствия которой предсказать пока невозможно.

Федеральное агентство новостей / Антон Симоненко

Напомним, ранее вице-премьер Украины, представитель партии Виталия Кличко «Украинский демократический альянс за реформы» (УДАР) Павел Розенко заявил, что Владимир Зеленский пытается «спрятаться» от гнева народа за повышение тарифов за местной властью.