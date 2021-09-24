Пушков: Россия сама решит, кому и сколько газа поставлять

Вопрос поставок российского газа в Европу представляет собой сложное уравнение, которое необходимо решать путем поиска компромисса и переговоров.
Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который прокомментировал слова советника Госдепартамента США Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить объем газа, поставляемого в Европу через территорию Украины.
Ранее в Европе, где нынешней осенью разразился газовый кризис, и цена на газ поднялась почти в пять раз по сравнению с весной, часть политиков и журналистов начали обвинять Россию в том, что это она провоцирует подорожание топлива, создавая его дефицит в преддверии отопительного сезона.
При этом Международное энергетическое агентство IEA опубликовало разъяснение, в котором сообщило, что российский поставщик газа - компания «Газпром» - полностью выполняет свои обязательства перед европейскими потребителями, поставляя им газ в соответствии с долгосрочными контрактами и по прописанным в контрактах ценам, то есть гораздо дешевле, чем вынуждены теперь покупать страны, отказавшиеся от долгосрочных контрактов в пользу спотов.
Однако, как отметило IEA в своем разъяснении, агентство уверено, что «Россия могла бы сделать больше», чтобы обеспечить заполнение европейских хранилищ газа в рамках подготовки к зимнему периоду.
«Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа, — написал Пушков в ответ на заявление Хохштейна. — Тема поставок газа в Европу — сложное уравнение. Искать его решение надо на пути переговоров и поиска компромисса. Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны».
Напомним советник Госдепартамента США Амос Хохштейн, заявил, что отказ «Газпрома» забронировать на октябрь дополнительные мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу «вызывает беспокойство».
При этом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя ситуацию, напомнил, что, согласно условиям пятилетнего-российско-украинского контракта на транзит газа, в случае прокачки дополнительных объемов топлива, стоимость услуги резко возрастает. А это, по его словам, значит, что «Газпрому», коммерчески невыгодно поставлять Европе сверхконтрактные объемы газа, так как он не получит дополнительной прибыли, а наоборот лишится части доходов.