Пушков: Россия сама решит, кому и сколько газа поставлять

Вопрос поставок российского газа в Европу представляет собой сложное уравнение, которое необходимо решать путем поиска компромисса и переговоров.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который прокомментировал слова советника Госдепартамента США Амоса Хохштейна, потребовавшего от России увеличить объем газа, поставляемого в Европу через территорию Украины.

Ранее в Европе, где нынешней осенью разразился газовый кризис, и цена на газ поднялась почти в пять раз по сравнению с весной, часть политиков и журналистов начали обвинять Россию в том, что это она провоцирует подорожание топлива, создавая его дефицит в преддверии отопительного сезона.

При этом Международное энергетическое агентство IEA опубликовало разъяснение, в котором сообщило, что российский поставщик газа - компания «Газпром» - полностью выполняет свои обязательства перед европейскими потребителями, поставляя им газ в соответствии с долгосрочными контрактами и по прописанным в контрактах ценам, то есть гораздо дешевле, чем вынуждены теперь покупать страны, отказавшиеся от долгосрочных контрактов в пользу спотов.

Однако, как отметило IEA в своем разъяснении, агентство уверено, что «Россия могла бы сделать больше», чтобы обеспечить заполнение европейских хранилищ газа в рамках подготовки к зимнему периоду.

«Что Россия должна, а что не должна, решать самой России, а уж точно не бюрократу из Госдепа, — написал Пушков в ответ на заявление Хохштейна. — Тема поставок газа в Европу — сложное уравнение. Искать его решение надо на пути переговоров и поиска компромисса. Тем же, кто считает иначе, надо подучиться дипломатии. Вот это они сделать должны».

Prt Scr youtube.com / International Energy Forum (IEF)

Напомним советник Госдепартамента США Амос Хохштейн, заявил, что отказ «Газпрома» забронировать на октябрь дополнительные мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу «вызывает беспокойство».

При этом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя ситуацию, напомнил, что, согласно условиям пятилетнего-российско-украинского контракта на транзит газа, в случае прокачки дополнительных объемов топлива, стоимость услуги резко возрастает. А это, по его словам, значит, что «Газпрому», коммерчески невыгодно поставлять Европе сверхконтрактные объемы газа, так как он не получит дополнительной прибыли, а наоборот лишится части доходов.