Терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов бросил гид

Сопровождавший терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов гид, бросил группу, сообщили в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

По данным источника в экстренных службах, гид и его группа не были профессиональными альпинистами.

Сообщение о попросивших о помощи альпинистах на Эльбрусе поступило вечером в четверг. По данным СМИ, на высоте 5400 метров оставались до 20 человек. Работы по их спасению осложняют сильный ветер с порывами до 40 метров в секунду, пурга, и температура 20 градусов ниже нуля. В зоне поиска видимость не превышает метра. На данный момент спасатели ведут поиск на высоте пяти тысяч метров и выше.

Трое из группы альпинистов погибли. Спасателям удалось обнаружить живыми восьмерых человек, сообщили со ссылкой на источник СМИ.