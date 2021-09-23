Трое из группы альпинистов скончались на Эльбрусе

Трое из группы альпинистов, которые ранее попросили о помощи, погибли на горной вершине Эльбрус.

Спасателям удалось обнаружить живыми восемь членов группы. Соответствующей информацией поделился источник РИА Новости.

Недавно спасателям поступило сообщение о том, что на высоте 5400 метров 19 альпинистов попросили о помощи. По предварительной информации, один из членов группы получил травму ноги.

Спасатели проводят поиски в тяжелых погодных условиях. Операцию осложняют порывы метра до 40 метров в секунду. Около Эльбруса уровень температуры -20 градусов. Видимость на месте поисковых работ составляет не больше метра. В данный момент спасательная операция проводится с 5000 метров и выше на месте предположительного нахождения альпинистов, передает ФАН.