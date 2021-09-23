Захарова назвала санкции США по «СП-2» частью политики сдерживания России

Американский конгресс распространяет санкции против Москвы из-за реализации газопровода «Северный поток — 2» без связи с реальностью.

Соответствующее заявление во время эфира на телеканале «Россия-1» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сообщила, что американский конгресс «штампует» поправки к проекту бюджету обороны на следующий год, который предусматривает санкции против российского трубопровода, потому что это часть сдерживающей политики.

Недавно стало известно, что Палата представителей американского конгресса одобрила изменение к оборонному бюджету на 2022 финансовый год, начинающийся с 1 октября. Эта поправка рекомендует рассмотреть возможность введения санкций против Москвы. Однако она является лишь рекомендацией. При этом Конгресс США пока не рассматривал ее.