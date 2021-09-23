Пропавший на Камчатке вертолет Ка-27 начнут активно искать утром

Активная фаза поисков вертолета Ка-27, пропавшего в Камчатском крае в районе горы Острой, начнется с наступлением светлого времени суток.

Всего на борту находились три человека. Воздушное судно совершало тренировочный полет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиаслужбах региона.

Ранее стало известно, что экипаж вертолета Ка-27 перестал выходить на связь в Камчатском крае. Источник ФАН в экстренных службах региона подтвердил информацию.

По данным СМИ, воздушное судно может принадлежать ФСБ. Сотрудники службы сейчас ищут вертолет, уточнили источники изданий.