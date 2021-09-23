Захарова посоветовала Киеву не пытаться обвинять Москву в покушении на Шефира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Украине не пытаться искать «российский след» в покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира.

Захарова предложила Украине вспомнить инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко и другие провокации, в которых страна приняла участие. С учетом количества нераскрытых убийств журналистов и общественных деятелей на Украине и постоянных тщетных попыток найти «российский след» в этих делах нельзя серьезно относиться к таким заявлениям, сообщила в эфире телеканала «Россия-1» в четверг.

«Может быть все-таки украинской стороне почаще вспоминать в каких провокациях она сама участвовала, прежде чем обвинять кого-либо в своих собственных бедах?» — отметила Захарова.

По ее мнению, таков урок, который нужно вынести Украине. До тех пор, пока руководство страны его не выучит, к обвинениям в адрес России стоит относиться как к ярким примерам информационной войны, заключила дипломат.