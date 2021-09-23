Глава ФБР Тэрада рассказала об издевательствах и унижениях над заключенными в тюрьмах США

Правозащитница и глава российского Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада раскрыла подробности своего пребывания в американской тюрьме.

По словам правозащитницы, все началось в Финляндии, где ее незаконно задержали по надуманному обвинению. Спустя полгода власти страны передали девушку Соединенным Штатам. В результате она провела 888 дней в американской тюрьме.

Во время первой международной онлайн-конференции, организованной российским ФБР, Тэрада также рассказала об издевательствах и унижениях над заключенными в США. По ее словам, она ежедневно подвергалась пыткам.

«Под давлением я была вынуждена подписать признательные показания по обвинению в предварительном сговоре по отмыванию денежных средств. Меня приговорили в результате к 30 месяцам тюремного заключения, и, если бы я не подписала признательные показания, я бы получила минимум 10 лет тюрьмы», — пояснила правозащитница.

После возвращения в Россию девушка возглавила Фонд борьбы с репрессиями. Организация занимается защитой прав граждан во всем мире, а также оказывает финансовую и юридическую помощь тем, кто пострадал от полицейского произвола и политических репрессий.